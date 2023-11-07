Tuesday, 07 November 2023 03:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


103 أطنان مستوردات قطر من التمور الأردنية منذ مطلع العام

11/7/2023 6:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ حجم مستوردات السوق المحلي في قطر من التمور الأردنية، بمختلف أنواعها وأصنافها منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، أي خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، نحو 103 أطنان.
وذكرت أرقام إحصائية حديثة، أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الثلاثاء، أن مستوردات السوق القطري من التمور الأردنية، سجلت نموا بنسبة 10.6% مقارنة بـ 92 طنا تم استيرادها خلال الفترة المقابلة من العام 2022، وارتفاعا بنسبة 20.3% وبواقع 82 طنا خلال ذات الفترة من العام 2021.
وتسجل مستوردات قطر من التمور الأردنية، تناميا ملحوظا مع توسع الأسواق المحلية في البلاد، وازدياد الطلب على أصناف التمور التي يشتهر الأردن بإنتاجها وتسويقها، والتي بات يتميز بها كعلامة أردنية مسجلة، تعكس مستوى عاليا من الجودة والنوعية المميزة والنكهة التي لا يخطئها أصحاب الذوق الرفيع، ممن اعتادوا على هذه الأصناف من التمور.
كما يدعم ارتفاع مستوردات قطر من التمور الأردنية خلال الفترة الماضية، بحسب عدد من التجار والمستوردين القطريين، قيام شركات استيراد وتصدير عديدة بزيادة معدلات كميات التمور التي تستوردها من الأردن، لتلبية الطلب المصاحب لارتفاع أعداد الزوار والسياح الذين يزورون البلاد، وأولئك الذين يحضرون للمشاركة في مناسبات وأحداث كبيرة تستضيفها قطر، ومن أبرزها معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.
وأكد هؤلاء التجار أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا متواصلا في مستوردات قطر من التمور الأردنية، تلبية للطلب الكبير الذي يتزامن مع فترة إقامة هذا المعرض والممتدة حتى نهاية شهر آذار المقبل، حيث يتوقع أن يصل عدد زوار قطر خلال فترة المعرض، إلى نحو ثلاثة ملايين.




MENAFN07112023000208011052ID1107384414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث