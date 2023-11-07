الفيدرالي الأمريكي يفاجئ الأسواق بتلميحات حول رفع الفائدة مجدداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، قال إنه سيدعم تشديد السياسة النقدية بدلاً من عدم القيام بما يكفي لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪.وقال كاشكاري: "إن تخفيض الفائدة لن يعيدنا إلى 2% في وقت معقول".وبين أن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من المعلومات للتوصل إلى قرار حازم بشأن المضي قدما في خطوات سعر الفائدة.أضاف أن البنك المركزي الأمريكي ما زال أمامه المزيد من العمل للسيطرة على التضخم.



وأوضح كاشكاري: "لقد أثبت الاقتصاد أنه يتمتع بالمرونة على الرغم من رفع أسعار الفائدة كثيرا خلال العامين الماضيين.

وأضاف: "لم نحل مشكلة التضخم بشكل كامل، لا يزال أمامنا المزيد من العمل".

وتشير تعليقات كاشكاري إلى أنه لا يزال يميل نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

واجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي في اجتماع أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند ما بين 5.25٪ و 5.5٪.