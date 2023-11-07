الذهب عالميا ينخفض إلى عند أدنى مستوى في أسبوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في أسبوع، مع ارتفاع مؤشر الدولار وتباطؤ الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
ويترقب المستثمرون تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك رئيس المجلس، جيروم باول، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.68% إلى 1975 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.46% إلى 1969 دولار للأوقية.
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