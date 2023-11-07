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الذهب عالميا ينخفض إلى عند أدنى مستوى في أسبوع

11/7/2023 6:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في أسبوع، مع ارتفاع مؤشر الدولار وتباطؤ الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
ويترقب المستثمرون تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك رئيس المجلس، جيروم باول، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.68% إلى 1975 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.46% إلى 1969 دولار للأوقية.

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