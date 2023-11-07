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الاستدعاء الدولي الأول.. نجم ريال مدريد المنتظر بقائمة منتخب البرازيل

11/7/2023 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت الساعات القليلة الماضية، إعلان قائمة منتخب البرازيل لفترة التوقف الدولي الخاصة بشهر نوفمبر 2023، والتي سيخوض خلالها السامبا مواجهتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب البرازيل نظيره الكولومبي الجمعة 17 نوفمبر، على أن يلاقي منتخب الأرجنتين في كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الأربعاء 22 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وزميله رودريغو غوس، وأندريك المقرر انضمامه إلى صفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل 2024، فيما يغيب النجم نيمار دا سيلفا، بعد إصابته بالرباط الصليبي خلال التوقف الدولي الماضي.

قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين

حراسة المرمى: إيدرسون – ويفرتون – لوكاس بيري.

خط الدفاع: جابريل – ماركينيوس – نينو – بريمير – إيمرسون رويال – كارلوس أجوستو – رينان لودي

خط الوسط: أندريه – برونو جاماريش – دوجلاس لويز – جولينتون – رودريجو جوس – رافاييل فيجا

خط الهجوم: أندريك – جابريل جيسوس – مارتينيلي – جواو بيدرو – فينيسيوس جونيور – باولينيو – رافينيا – بيبي

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات متساويًا مع منتخبي الأوروغواي وفنزويلا، بينما يحتل المنتخب الأرجنتيني صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.

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