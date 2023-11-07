بتصويت اللاعبين.. فينيسيوس أفضل لاعب في الدوري الإسباني

توج البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي 2023/2022، المقدمة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي تحسم نتائجها بتصويت كل لاعبي الليغا.

وقدم فينيسيوس أداء مميزًا رفقة ريال مدريد خلال الموسم الماضي من مسابقة الدوري الإسباني، استحق عليه الحصول على لقب أفضل لاعبي الليغا.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية، التي تمنح فيها الجائزة بالدوري الإسباني، وقال فينيسيوس عقب حصد الجائزة: "أشكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم وجميع زملائي الذين صوتوا لي كأفضل لاعب في إسبانيا الموسم الماضي".

وتابع: "سعيد للغاية وآمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا المستوى لسنوات مقبلة".

وشارك فينيسيوس الموسم الماضي، مع ريال مدريد في 33 مباراة بالليغا، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.

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