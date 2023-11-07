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منع دخول المركبات الثقيلة على طريق سويحان باتجاه الشوامخ اعتباراً من 13 نوفمبر

11/7/2023 6:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع اللجنة الفنية للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي، عن منع حركة سير المركبات الثقيلة على طريق سويحان باتجاه الشوامخ مروراً بشارع الشيخ مكتوم بن راشد ولغاية جسر الشاحنات "مصفح" بالاتجاهين وذلك أثناء ساعات الذروة الصباحية والمسائية اعتباراً من الاثنين 13 نوفمبر 2023م.


وأوضحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن ذلك يأتي في إطار الجهود الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية، والحد من الحوادث التي يمكن أن تسببها المركبات.

وسيكون منع حركة السير خلال أوقات الذروة الصباحية من الساعة 6:30 وحتى الساعة 9:00 صباحاً وأوقات الذروة المسائية من الساعة 3:00 وحتى الساعة 6:00 مساءً.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بعدم التحرك خلال الفترات المحددة واستخدام الطريق البديل كما هو موضح في الخريطة التوضيحية من شارع الشيخ محمد بن راشد باتجاه دوار مدية زايد العسكرية مرورًا بطريق العدلة ولغاية طريق الروضة (طريق الشاحنات أبوظبي - العين)، والالتزام بأنظمة السير والمرور مؤكدةً تشديد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على المخالفين ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية.

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