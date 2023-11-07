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خلفاً لنونو سانتو.. مدرب جزائري يعرض نفسه على اتحاد جدة

11/7/2023 6:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام مدرب جزائري بعرض نفسه على نادي اتحاد جدة السعودي، لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول خلفاً للبرتغالي نونو سانتو، الذي بات رحيله وشيكاً في ظل تردي النتائج على المستويين المحلي والقاري.

ورشّح المدرب الجزائري المعروف نور الدين بن زكري، نفسه على نادي اتحاد جدة السعودي، حيث تفاعل مع المنشورات المتداولة، والداعية إلى إقالة نونو سانتو.

وكتب بن زكري: "أخبرني تويتر (اكس) بأنكم تبحثون عن مدربٍ خبيرٍ عنده شخصية، عنده كاريزما، عنده ثقافة تكتيكية، عنده روح، عنده حماس، عنده شجاعة، عنده تحدي، عنده مواقف، حقق كل الأهداف مع الأندية الكبيرة والصغيرة، (إلا أنه) جزائري الأصل مسلم".

ونال بن زكري تأييد بعض مشجعي اتحاد جدة على الاقتراح بتوليته المنصب خلفاً لسانتو، لا سيما في ظل مردوده الجيد السابق مع أنديةٍ سعودية.

ويعد بن زكري من أصحاب الخبرة الجيدة في الكرة السعودية، حيث أمضى موسم 2013-2014 مع الرائد، قبل أن يخوض تجربتين متتابعتين مع الفيحاء وضمك.

ويثير اتحاد جدة المخاوف قبل مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستستضيفها جدة ديسمبر المقبل، حيث أطلقت جماهير اتحاد جدة وسماً على منصة "اكس" بعنوان، "إقالة نونو سانتو مطلبنا" في أعقاب السقوط أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

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