الأمم المتحدة: نزوح نحو 56 ألف شخص في اليمن منذ مطلع 2023

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة،

اليوم الثلاثاء ، نزوح نحو 56 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.

وذكرت المنظمة الأممية، في بيان صحفي اليوم ، أن " وحدة تتبع النزوح تابعة لها رصدت نزوح

تسعة

آلاف و 273 أسرة في اليمن منذ بداية يناير

الماضي وحتى

الرابع وفمبر

الجاري .

وأضافت المنظمة أن" هذه الأسر النازحة يبلغ عدد أفرادها 55 ألفا و 638 شخصا نزحوا مرة واحدة على الأقل ".

وأوضحت أن" أكثر المحافظات التي شهدت حالات النزوح، هي الحديدة وتعز ومأرب والضالع وعمران ".

يشار إلى أن الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو تسع سنوات، أدت إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين من سكان البلاد، وفق تقارير أممية.

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