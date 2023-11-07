الأمم المتحدة: نزوح نحو 56 ألف شخص في اليمن منذ مطلع 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة،
اليوم الثلاثاء ، نزوح نحو 56 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.
وذكرت المنظمة الأممية، في بيان صحفي اليوم ، أن " وحدة تتبع النزوح تابعة لها رصدت نزوح
تسعة
آلاف و 273 أسرة في اليمن منذ بداية يناير
الماضي وحتى
الرابع وفمبر
الجاري .
وأضافت المنظمة أن" هذه الأسر النازحة يبلغ عدد أفرادها 55 ألفا و 638 شخصا نزحوا مرة واحدة على الأقل ".
وأوضحت أن" أكثر المحافظات التي شهدت حالات النزوح، هي الحديدة وتعز ومأرب والضالع وعمران ".
يشار إلى أن الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو تسع سنوات، أدت إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين من سكان البلاد، وفق تقارير أممية.
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