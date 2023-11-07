3.27 مليارات درهم إيرادات «أغذية» في 9 أشهر بنمو 10.9 %



أعلنت «أغذية» عن نتائجها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 حيث استمر الأداء القوي للمجموعة أول 9 أشهر، وارتفع صافي الإيرادات 10.9 % على أساس سنوي إلى 3.27 مليارات درهم (نمو 9.1 % في الأحجام و1.8 % من التسعير)، مع أداء قوي لأقسام الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية والمياه والأغذية.

وفي قسم الوجبات الخفيفة لمجموعة أغذية، اجتمع الابتكار في المنتجات والتغليف في التمور مع التحول بالمزيج من البيع بالجملة إلى البيع بالتجزئة لتحقيق نمو قوي في القيمة في كل من أسواق الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية. في الأعمال الزراعية، تعززت مكاسب الحصة السوقية في الدقيق من خلال المنتجات المتميزة والمتخصصة الجديدة، مع نمو قوي في إيرادات الأعلاف.



وشهد قسم المياه والأغذية في «أغذية» نمواً إيجابياً في الأحجام في الإمارات وعلى المستوى الدولي، مع أداء مميز في السعودية والكويت وتركيا. حافظت مياه «العين» المعبأة على مكانتها الرائدة في السوق بدولة الإمارات.

وبعد تعديل الإيرادات للتأثير الخاص بانخفاض قيمة العملة في مصر (-287.4 مليون درهم )، ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة +20.7 % على أساس سنوي، مع نمو 46.5 % و15.0 % على التوالي من قسمي الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية، ونمو بنسبة 19.4 %. من البروتين والأغذية المجمدة باستثناء تأثير العملة، ونمو 6.6 % من أقسام المياه والأغذية.



وارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل، بما في ذلك «أبو عوف» في الفترة المماثلة السابقة، بنسبة 3.5 % على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، أو 12.6 % باستثناء تأثير صرف العملة.

وتفوق نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على الإيرادات، حيث ارتفع 18.0 % على أساس سنوي إلى 465.1 مليون درهم (ارتفاع +30.3 % باستثناء تأثير تحديات العملة)، مما يعكس النمو القوي في ربحية الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية والأعمال الزراعية، إلى جانب التركيز المستمر على حماية الأرباح في مصر وتوليد الكفاءة على مستوى المجموعة.

وفي قسم الوجبات الخفيفة في مجموعة أغذية، كان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 73.4 % (ارتفاع +52.2 % في الربع الثالث على أساس سنوي) مدفوعاً بالأداء القوي في كل من أسواق التمور المحلية والدولية، إلى جانب النمو القوي لـ«أبو عوف» (مصر) في القهوة ذات العلامة التجارية الرائدة والنوعية الممتازة، وزيادة الربحية من إعادة الهيكلة التشغيلية لـ «بي إم بي» في السعودية.

وكان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.7 % (ارتفاع +47.9 % في الربع الثالث على أساس سنوي) في الأعمال الزراعية بفضل التنفيذ الجيد عبر المزارع التجارية وعمليات السوق المفتوحة، وفعالية التكلفة في الدقيق، وبيئة السلع الأكثر ملاءمة.



وفي مجال المياه والأغذية، أدى مزيج من النمو الإيجابي عبر القنوات الإماراتية والدولية، والمزيج المناسب وزيادة كفاءة التكلفة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة

26.6 % على أساس سنوي (ارتفاع +55.5 % في الربع الثالث).

وارتفع صافي أرباح المجموعة 12.7 % على أساس سنوي إلى 205.6 ملايين درهم، مع معدل نمو أسرع مقارنة بالإيرادات، مما يعكس توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بالإضافة إلى السداد التراكمي البالغ 928 مليون درهم من الديون في عام 2023 حتى تاريخه.

وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها مع وجود نقد وما يعادله بقيمة 0.5 مليار درهم إماراتي. انخفضت نسبة صافي دين المجموعة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 1.4 مرة (صافي دين بقيمة 0.9 مليار درهم) من 2.3 مرة في ديسمبر 2022