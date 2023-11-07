أكاديمية الإمارات للتدريب تهيئ جيل المستقبل من الطيارين

يشكل طلبة أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين الجيل الجديد الطموح الذي سيتولى زمام صناعة الطيران مستقبلاً. ويبلغ عدد المتدربين في الأكاديمية حالياً، وفي مختلف المراحل، 290 طالباً من 23 جنسية، منهم 27 فتاة. ويعمل 120 خريجاً من الأكاديمية مع طيران الإمارات. ويشكّل كل هؤلاء الحالمين الجيل الجديد من الطيارين لمستقبل صناعة الطيران.

وكانت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين قد اقتصرت في البداية على تنفيذ برنامج طيران الإمارات للطيارين المبتدئين من مواطني الدولة، لكنها تقدم الآن تدريباً عالمي المستوى للطلبة من مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى النجاح المذهل الذي حققه خريجو الأكاديمية، الذين استقطبتهم طيران الإمارات جميعاً بعد عملية توظيف صارمة، فإن الأكاديمية تواصل تطوير وتوسيع إمكانياتها، حيث أدخلت مؤخراً ثلاث طائرات دياموند جديدة إلى أسطولها من طائرات التدريب.

وعلى الرغم من أن غالبية الطلبة الذين تخرجوا مؤخراً التحقوا بأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين بعد الثانوية العامة، إلا أن أعمار طلبة الأكاديمية تتراوح حالياً بين 18 و26 عاماً. وقد أصبح اثنان من أفراد طاقم الطائرة في طيران الإمارات الآن من طلبة الأكاديمية بعد استيفاء معايير التأهل الصارمة.

وقال القبطان عبدالله الحمادي، نائب رئيس ومدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: "نركز على تأهيل طيارين محترفين لصناعة الطيران، التي تعاني من نقص في المديين القصير والطويل، وتوفير أكاديمية متكاملة ومتفوقة للطلبة الطموحين، في واحدة من أشهر مدن العالم وأعلاها أماناً وأحد أكبر محاور الطيران. ونقدم واحداً من أكثر البرامج التدريبية تطوراً، بإشراف أكثر من 50 مدرباً من ذوي المهارات العالية، وبدعم المعايير والحوكمة الدقيقة التي أرستها طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم. وتشكل علاقات الصداقة والتعاون بين طلبتنا إلهاماً لهم، حيث يتخرجون جاهزين للعالم الحقيقي بأعلى مستويات المهارات والكفاءات التي يحتاجها الطيارون التجاريون".

ويتدرب طلبة الأكاديمية الآن أيضاً على طائرات "دياموند Diamond DA42-VI" ذات المحركين. وهذا يعني أن الطلبة يقودون الآن ثلاثة طرازات مختلفة من الطائرات: طائرات بمحرك واحد، ومحركين، ومتعددة المحركات، ما يعتبر نادر الحدوث في الأكاديميات الأخرى التي تدرّب على طراز واحد أو طرازين من الطائرات.

ويشهد الطلب على الطيارين طفرة كبيرة، وتعزز منذ زوال الجائحة. فقد ارتفعت الرواتب، وسرّعت الناقلات الجوية عمليات ومراحل التوظيف، كما أصبحت الطائرات أكثر تطوراً، والطلب على السفر في ازدهار. وساهت هذه العوامل مجتمعةً في جعل الطيران خياراً وظيفياً مرغوباً. ووفقا لأحدث أبحاث أوليفر وايمان، فإن الفجوة بين العرض والطلب على الطيارين تصل حاليا إلى نحو 17000 وسترتفع إلى 24 ألفاً في عام 2026.

وكانت طيران الإمارات قد افتتحت في عام 2017 أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، التي تقع في دبي الجنوب، وذلك لتأهيل المواطنين الإماراتيين والطلاب الدوليين ليصبحوا طيارين. ويتوفر أمام جميع الخريجين فرص فريدة للتقدم للعمل لدى طيران الإمارات.

وتجمع الأكاديمية بين تقنيات التعلم المتطورة وأسطول حديث مكون من 27 طائرة تدريب Cirrus SR22 G6 ذات محرك واحد وأربع طائرات نفاثة خفيفة من طراز "إمبراير Embraer Phenom 100EV"، و3 طائرات "دياموند Diamond DA42-VI".

ويضم حرم أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، البالغة مساحته 1.25 مليون متر مربع (12.5 مليون قدم مربعة)، أي ما يعادل مساحة 200 ملعب كرة قدم، 36 فصلاً دراسياً حديثاً، و6 أجهزة طيران تشبيهي (سميوليتر) كاملة الحركة، وبرج مراقبة مستقلاً، ومدرجاً مخصصاً بطول 1800 متر. ويعيش الطلبة في الحرم الجامعي في شقق ستوديو خاصة مفروشة بالكامل مع مجموعة من المرافق الترفيهية والأنشطة الاجتماعية وتناول الطعام.

المدرسة الأرضية (53 أسبوعاً): تضم 36 فصلاً دراسيا، كل منها مجهز بشاشتين قياس 86 بوصة تعملان باللمس، ويقدّم عبرهما برنامج تدريب شامل أنشئ خصيصاً لأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين. ويتلقى الطلبة 1100 ساعة من التدريب الأرضي، ويطالعون المواد عبر أجهزتهم الخاصة، المرتبطة ببعضها البعض، ما يخلق بيئة تدريب تفاعلية.

مدرسة الطيران (52 أسبوعاً، 250 ساعة): يتدرب الطلبة على أجهزة الطيران التشبيهي (سميوليتر) وعلى طرازات الطائرات الثلاثة المتوفرة في الأكاديمية.معلومات مفصلة على