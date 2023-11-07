سهم Wework يخسر 598 دولاراً.. والشركة على شفا الإفلاس

أوقفت بورصة نيويورك التداول على سهم WeWork، الشركة التي كانت في طليعة حركة المساحات المكتبية المشتركة، بعد تقارير أشارت إلى أنها ستقدم قريباً طلباً للحماية من الإفلاس.

وأشارت بورصة نيويورك إلى أنه تم تعليق التداول على سهم WeWork، الذي أغلق عند أقل بقليل من 84 سنتاً الأسبوع الماضي، بسبب أخبار الإفلاس الوشيك.

وبحسب «فوربس» انخفض سهم WeWork بنسبة 66% الأسبوع الماضي، من 2.52 دولار إلى 82 سنتاً، بما في ذلك انخفاض بنسبة 46%، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة تخطط لتقديم طلب للحماية من الإفلاس تحت الفصل 11.

انخفض السهم بنسبة 98.5% هذا العام، بعد افتتاحه عند 60 دولاراً في 3 يناير، ووصل إلى أعلى نقطة له للعام عند 94.34 دولاراً في 2 فبراير.

وقد وصلت أسهم WeWork إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 598.80 دولاراً في 22 أكتوبر 2021، بعد يوم من طرح الشركة للاكتتاب العام.

كانت القيمة السوقية للشركة تبلغ 47 مليار دولار في يناير 2017، أما في أغسطس فقد أصبحت بنحو 270 مليون دولار، وفقاً لتقديرات مجلة Fortune.

وذكرت المجلة الأسبوع الماضي أن WeWork تدرس تقديم التماس إفلاس في نيوجيرسي في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بعد أن فاتت الشركة مدفوعات الفائدة المستحقة لحملة السندات.

ولدى الشركة ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار من التزامات الإيجار المستحقة حتى نهاية عام 2027، كما خسرت ما يقدر بنحو 16 مليار دولار، منذ تأسيسها في عام 2010، وفقاً للمجلة.

تدير الشركة 777 موقعاً، عبر 39 دولة، وفقاً لإيداع الأوراق المالية، بإجمالي 906 آلاف محطة عمل، و653 ألف اشتراك. تولد الشركة 502 دولار في المتوسط من كل عضو مشترك.

كانت WeWork سادس أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم في عام 2017، بعد الاستفادة من اتجاهات العمل عن بعد في وقت مبكر، من خلال توفير مساحات مكتبية مرنة، وقابلة للتأجير للشركات، وفقاً لـ Insider، لكن قيود جائحة «كوفيد 19»، التي أفرغت المكاتب في عام 2020 أثرت سلباً في الشركة.

وقالت WeWork في بيان الشهر الماضي: إن هناك «شكاً كبيراً» في استمرارية الشركة بالعمل، مشيرة إلى «انخفاض طفيف في العضوية» و«زيادة المنافسة».