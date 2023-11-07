957.8 مليون درهم صافي ربح «فيرتيغلوب» في 9 أشهر









أعلنت «فيرتيغلوب» عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، وبلغت الإيرادات 525 مليون دولار، وسجلت الشركة أرباحاً معدلة بقيمة 199 مليون دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي ربح معدل قدره 41 مليون دولار، وتدفقات نقدية حرة قدرها 126 مليون دولار، وارتفع إجمالي حجم المبيعات المنتجة لدى شركة فيرتيغلوب بنسبة 8% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 نتيجة ارتفاع حجم مبيعات اليوريا المنتجة لدى الشركة بنسبة 10%.

وأعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 1.8 مليار دولار، وأرباح معدلة بقيمة 715 مليون دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي ربح معدل قدره 261 مليون دولار (957.8 مليون درهم)، وتدفقات نقدية حرة قدرها 458 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

ووافق مجلس إدارة «فيرتيغلوب» على توزيعات أرباح بقيمة 275 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2023، أي ما يعادل 12 فلساً للسهم الواحد، ويتيح إدارة التدفق النقدي الحر والميزانية العمومية القوية للشركة مواصلة توزيع المدفوعات والإنفاق على المشاريع ذات القيمة المضافة (مركزاً نقدياً صافياً قدره 28 مليون دولار أو 0.0 ضعف صافي الدين/الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر الـ12 الماضية كما في سبتمبر 2023).

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «واصلت أسعار النيتروجين ارتفاعها في الربع الثالث من عام 2023، على الرغم من تراجع الطلب على الأسمدة في فصل الصيف كالمعتاد، مدفوعة بتقلص المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى الاضطرابات في العرض والطلب المتزايد على إعادة التخزين، وتوقعات انخفاض الصادرات من الصين. وارتفعت أسعار النيتروجين بصورة ملحوظة عن أدنى مستوياتها في الربعين الثاني والثالث، ونتوقع أن نجني فوائد هذه الارتفاعات في الربع الأخير من العام الجاري، وستعتمد آفاق النمو قصير الأجل لشركة «فيرتيغلوب» على سجل الطلبات القوي على الأمونيا واليوريا في الربع الأخير من عام 2023، وتظل المؤشرات الإيجابية على تعافي أسعار النيتروجين على المدى المتوسط إلى الطويل، مدفوعة بالزيادة المحدودة في المعروض على مدى السنوات القليلة المقبلة واقتصادات المزارع القوية، وارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الهامشية، لا سيما مع دخول فصل الشتاء».

وأضاف: «يسعدنا أن نشهد ارتفاع إجمالي حجم المبيعات المنتجة لدى شركة «فيرتيغلوب» بنسبة 8% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 نتيجة ارتفاع حجم مبيعات اليوريا المنتجة لدى الشركة بنسبة 10%، ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش في الطلب قبل فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، في دعم الأسعار خلال الربع الرابع من عام 2023، وتظل «فيرتيغلوب» في وضع جيد لخدمة أسواق الاستيراد الرئيسية، من خلال منشآتها، التي تتمتع بمواقع استراتيجية».