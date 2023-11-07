أرباح أرامكو السعودية تتراجع .. والتوزيعات 0.45 ريال

تراجعت أرباح شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 23.2% خلال الربع الثالث إلى 122.2 مليار ريال، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 22% إلى 424.1 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية، أن السبب وراء تراجع الأرباح الصافية، هو انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض الكميات المباعة.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح عن الربع الثالث بنحو 110.2 مليارات ريال (29.4 مليار دولار)، تشمل 73.2 مليار ريال توزيعات أساسية، و37 مليار ريال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4554 ريال.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تراجعت أرباح أرامكو الصافية بنحو 27.5 بالمئة إلى حوالي 354.5 مليار ريال، مع انخفاض الإيرادات بنحو 21 بالمئة في الفترة نفسها إلى 1.2 تريليون ريال.

وقالت شركة النفط السعودية إن الانخفاض في أسعار النفط وكمياته جرى تعويضه جزئياً عبر انخفاض الريع خلال هذه الفترة. وجنى سهم الشركة حوالي 15 بالمئة هذا العام.

وأعلنت أرامكو عن توزيع أرباح أساسية بقيمة 19.5 مليار دولار للربع الثالث.

ووافقت الشركة على التوزيع الثاني لأرباحها المرتبطة بالأداء بدفع 9.87 مليارات دولار في الربع الرابع، أي ما يعادل التوزيع الأول المرتبط بالأداء.

وقالت أرامكو «من المرجح أن يزيد الطلب على الطاقة على المدى المتوسط إلى الطويل»، مضيفة إنها «تستثمر في محفظتها المتنامية والمتكاملة من خلال أكبر برنامج رأسمالي في تاريخها».