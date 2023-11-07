أرباح أرامكو السعودية تتراجع .. والتوزيعات 0.45 ريال

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت أرباح شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 23.2% خلال الربع الثالث إلى 122.2 مليار ريال، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 22% إلى 424.1 مليار ريال.
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية، أن السبب وراء تراجع الأرباح الصافية، هو انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض الكميات المباعة.
وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح عن الربع الثالث بنحو 110.2 مليارات ريال (29.4 مليار دولار)، تشمل 73.2 مليار ريال توزيعات أساسية، و37 مليار ريال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4554 ريال.
وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تراجعت أرباح أرامكو الصافية بنحو 27.5 بالمئة إلى حوالي 354.5 مليار ريال، مع انخفاض الإيرادات بنحو 21 بالمئة في الفترة نفسها إلى 1.2 تريليون ريال.
وقالت شركة النفط السعودية إن الانخفاض في أسعار النفط وكمياته جرى تعويضه جزئياً عبر انخفاض الريع خلال هذه الفترة. وجنى سهم الشركة حوالي 15 بالمئة هذا العام.
وأعلنت أرامكو عن توزيع أرباح أساسية بقيمة 19.5 مليار دولار للربع الثالث.
ووافقت الشركة على التوزيع الثاني لأرباحها المرتبطة بالأداء بدفع 9.87 مليارات دولار في الربع الرابع، أي ما يعادل التوزيع الأول المرتبط بالأداء.
وقالت أرامكو «من المرجح أن يزيد الطلب على الطاقة على المدى المتوسط إلى الطويل»، مضيفة إنها «تستثمر في محفظتها المتنامية والمتكاملة من خلال أكبر برنامج رأسمالي في تاريخها».
MENAFN07112023000110011019ID1107384264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.