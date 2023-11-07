«الياه سات» تسجل ثاني أعلى إيرادات فصلية في تاريخها

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية عن نتائجها المالية الموحدة لفترة

الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وثاني أعلى إيرادات فصلية في تاريخها بارتفاع 8%.

وسجلت الشركة ارتفاعاً نسبته 3% للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.2 مليار درهم، و713 مليون درهم على التوالي، وزاد صافي الدخل بأكثر من الضعف، في حين حافظ صافي الدخل المطبع على مستويات الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 274 مليون درهم.

وخلال فترة الأشهر التسعة، بلغت الإيرادات 1.2 مليار درهم، بزيادة 3% على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح المُطبعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 713 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي مع هامش قوي نسبته 60% (مقارنة مع 60% في العام السابق).

وبلغ صافي الدخل المُطبع (الربح) 274 مليون درهم، متماشياً مع مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي مع الحفاظ على هامش جيد بنسبة 23% (24% في العام السابق).

ووصلت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها إلى 25.3 مليار درهم، أي ما يعادل 15.7 ضعف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية، محققة بذلك قفز كبيرة مقارنةً بنهاية العام 2022 (حيث بلغت 7.3 مليار درهم أو 4.6 ضعف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية).

وأكدت الشركة المضي قدماً لزيادة توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023 بنسبة 2% على الأقل لتصل إلى 16.46 فلس (4.48 سنت) لكل سهم أي ما يوازي 402 مليون درهم. واستناداً إلى آخر سعر إغلاق للسهم، فإن هذا يعني عائداً سنوياً لتوزيعات الأرباح بنسبة تزيد عن 6%، وهو من بين أعلى العائدات التي توفرها الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية لدولة الإمارات.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «شهد الربع الثالث إنجازات تاريخية عدة من شأنها أن تعزز مسار النمو المستقبلي للشركة. وأدى نمو إيراداتنا المعلن عنه لفترة التسعة أشهر الماضية والمدعوم بأحد أقوى مستويات الأرباح المسجلة للربع الثالث، إلى تحسين النطاق الإرشادي لأداء المجموعة للعام 2023، ما يعني أننا في وضع جيد لتسجيل أقوى أداء لدينا على الإطلاق للعام بأكمله. يتسم مركزنا المالي بانخفاض مستوى الرافعة المالية وهو بالتالي أقوى من أي وقت مضى ليواصل دعم سياسة توزيع الأرباح الجذابة. تمضي عمليات تجهيز القمر الصناعي من الجيل القادم»الثريا 4«قدماً حيث سيتم إطلاقه في العام 2024 وسيكون قيد الخدمة في النصف الأول من العام 2025، وسوف يوفر القمر الجديد إمكانيات متطورة وجديدة ستسمح لنا بتقديم حلول متطورة جديدة لعملائنا. حصلنا خلال الربع الثالث على أكبر عقد لنا على الإطلاق بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير السعة الاتصالاتية عبر الأقمار الصناعية والخدمات المدارة المتعلقة بها بتفويض من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن ذلك شراء قمرين صناعيين جديدين هما الياه 4 والياه 5، الأمر الذي دفع إيراداتنا المستقبلية المتعاقد عليها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما سيسهم في تعزيز أعمالنا الحكومية وتأمين تدفقات نقدية كبيرة حتى عام 2043».