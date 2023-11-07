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قرقاش: هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات

11/7/2023 6:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأن هدف الإمارات يبقى الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «تواصل الإمارات جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الإنسانية لتعزيز الاستجابة للأوضاع في غزة، توجيهات الشيخ محمد بن زايد لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع تنطلق من مسار تاريخي داعم للأشقاء وإيمان بضرورة حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.. هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات.».

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