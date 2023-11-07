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12.4 مليون زائر لدبي خلال 9 أشهر بنمو 22.5%

11/7/2023 6:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan) عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضل للسياح الدوليين، مع استقبالها 12.4مليون زائر دولي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2023، بنمو 22.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيها دبي وصول 10.12 ملايين زائر، وبزيادة 2.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019 ما قبل الجائحة التي استقبلت فيها دبي نحو 12.08 ملايين زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت بيانات الدائرة أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي وصل إلى نحو 148.8 ألف غرفة فندقية بنهاية سبتمبر الماضي ضمن 815 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل نحو 142.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 784 منشأة نهاية سبتمبر 2022 بنمو4 % في عدد الغرف الفندقية.



الغرف الفندقية

وبحسب التقرير الشهري للدائرة استحوذت الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.3 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «4 نجوم» بـ28 %، مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة، بينما استحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية، ضمن 276 منشأة فندقية، أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى نحو 26 ألف شقة ضمن 195 منشأة، لتستحوذ بذلك على 17 % من حجم السوق الفندقية.

أما من حيث الإشغال الفندقي، كشف التقرير أن متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي وصل إلى 76 %، مقابل 71 % في الفترة ذاتها العام الماضي الامر الذي يعكس زيادة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وكشف التقرير الشهري أن مدة إقامة النزلاء بنهاية سبتمبر 3.7 ليالٍ فندقية مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 30.44 مليون ليلة مبيت مقابل نحو 26.94 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 13%.



الأسواق

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحي في دبي أن الهند واصلت تصدرها قائمة أهم الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، مسجلة أكثر من 1.77 مليون زائر، ثم جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني مسجلة أكثر من 856 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة نحو 825 ألف زائر لتاتي في المركز الثالث من حيث أهم الأسواق المصدرة للزوار الى دبي في حين جاءت روسيا في المركز الرابع بـ 806 آلاف زائر.

وبلغ عدد الزوار القادمين الى دبي مع سلطنة عمان خلال أول 9 أشهر من العام الجاري نحو 789 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 523 ألف سائح، ثم الصين بنحو 457 ألف زائر وهي الأكثر نموا من حيث زيادة التدفقات السياحية الى دبي بنحو 304% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.، وجاءت ألمانيا في المركز الثامن بـ 401 ألف سائح، وإيران بنحو 296 ألف زائر، وباكستان بنحو 254 ألف زائر.



المناطق

ومن حيث المناطق أظهرت البيانات أن أوروبا الغربية جاءت في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8%. وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة "أسترالاسيا" 2%.

وأظهرت البيانات أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة للعيش والإقامة والسياحة والأعمال والتسوق ما يشجع تدفق الزوار لاسيما مع العودة القوية للفعاليات والمعارض التي تزيد الزخم السياحي للإمارة والذي يتوقع أن يحقق معدلات نمو قوية خلال الأشهر المقبلة.


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