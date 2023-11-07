«الإمارات للتعليم» تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 24 من نوفمبر الجاري، في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، باستثناء الصف الثاني عشر للمسار التطبيقي تنطلق امتحاناتهم في تاريخ 27 من الشهر الجاري، ويسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) في الفترة من 20 إلى 23 من الشهر نفسه.

وحددت المؤسسة 8 موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2023-2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقيا للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقيا والكترونيا

للصفين الخامس والتاسع للمسارين ( العام و المتقدم) خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقيا و الكترونيا حسب المادة و الصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام و الخاص المطبق لمنهاج الوزارة، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية، وبحسب الموجهات تجرى الامتحانات التي يؤديها طلبة الثاني عشر "كتابياً والكترونياً" على فترتين، إذ خصصت المؤسسة الفترة الأولى للاختبار الإلكتروني لمدة ساعة ونصف تبدأ في 12 ظهراً لغاية

1:30، فيما تبدأ الفترة الثانية للاختبار الكتابي ولمدة ساعة من 1:30-2:30 .

وشددت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثت الطلبة على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، ويطبق امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر كتابي إلكتروني.

ويستهل طلبة الصف الثاني عشر، لمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، امتحاناتهم يوم 24 من الشهر الجاري، بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، والأحياء للنخبة، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر نفسه، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة اللغة الإنجليزية، وفي تاريخ 28 يؤدي طلبة المسارات الثلاثة

امتحان اللغة العربية، وفي 4 من ديسمبر، يتقدم الطلبة لامتحان الرياضيات ، و في 5 ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الدراسات الاجتماعية، وفي 6 من الشهر ذاته يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية، و يختتم طلبة الصف الثاني عشر من المسارات الثلاثة ( العام و المتقدم و النخبة) امتحاناتهم بمادة الكيمياء أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في 27 نوفمبر الجاري ، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة مادة اللغة الانجليزية، ويؤدون امتحان اللغة العربية يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر نفسه، ويمتحنون في 4 من ديسمبر مادة الرياضيات التطبيقية، و5 من الشهر ذاته يمتحنون مادة الدراسات الاجتماعية و يختتمون امتحاناتهم في 6 ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.

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