بونجاح: السداسية سبب خسارتنا من الفيصلي

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- Khaberni) خبرني - أعرب الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام الفيصلي الأردني (2-0) مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الأبطال الآسيوي.
وقال بونجاح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد: "الفريق لم يكن في يومه، ولم نقدم المستوى المطلوب منا خلال المباراة عكس الفيصلي الذي نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وسجل هدفي الفوز".
وأضاف: "كنا نتمنى تحقيق الفوز إلا أنه لم يحالفنا التوفيق، أبارك للفيصلي لأنهم كانوا أفضل منا، لعبوا بروح وحققوا الفوز، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة بالخسارة، نتحمل المسؤولية ونعتذر لجماهيرنا".
واختتم قائلا: "لم نتوقع النتيجة، ربما الفوز بستة أهداف في الدوحة لم يجعلنا في كامل تركيزنا، لذلك لم نتمكن من الفوز، ورغم صعوبة المهمة لدينا فرص سنلعب عليها".
وتراجعت حظوظ السد بعد الهزيمة في مباراة اليوم، ليصبح في المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط خلف الشارقة الإماراتي المتصدر برصيد 8 نقاط وناساف كارشي الأوزبكي الوصيف برصيد 7 نقاط.
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