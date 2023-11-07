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بونجاح: السداسية سبب خسارتنا من الفيصلي

11/7/2023 6:00:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعرب الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام الفيصلي الأردني (2-0) مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الأبطال الآسيوي.

وقال بونجاح في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد: "الفريق لم يكن في يومه، ولم نقدم المستوى المطلوب منا خلال المباراة عكس الفيصلي الذي نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وسجل هدفي الفوز".

وأضاف: "كنا نتمنى تحقيق الفوز إلا أنه لم يحالفنا التوفيق، أبارك للفيصلي لأنهم كانوا أفضل منا، لعبوا بروح وحققوا الفوز، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة بالخسارة، نتحمل المسؤولية ونعتذر لجماهيرنا".

واختتم قائلا: "لم نتوقع النتيجة، ربما الفوز بستة أهداف في الدوحة لم يجعلنا في كامل تركيزنا، لذلك لم نتمكن من الفوز، ورغم صعوبة المهمة لدينا فرص سنلعب عليها".

وتراجعت حظوظ السد بعد الهزيمة في مباراة اليوم، ليصبح في المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط خلف الشارقة الإماراتي المتصدر برصيد 8 نقاط وناساف كارشي الأوزبكي الوصيف برصيد 7 نقاط.

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