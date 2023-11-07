الأسيرة الفلسطينية لمى خاطر : هددوني بالاغتصاب وحرق الاطفال

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف محامٍ فلسطيني، الإثنين ، عن تعرض كاتبة فلسطينية أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلية للتهديد بـ"الاغتصاب والإهانة وحرق أطفالها" من قبل قواتالاحتلال.

وقال المحامي حسن عبادي، عبر منشور له على موقع فيسبوك: "نظراً للوضع الذي تمر به الحركة الأسيرة (الأسرى) قرّرت تكثيف زياراتي للسجون، وزرت صباح الإثنين

سجن الدامون، والتقيت بدايةً بالأسيرة لمى عبد المطلب الفاخوري (خاطر)"، وأضاف: "تعرَّضتْ خاطر لاعتقال عنيف ووحشي، وحين اقتادوها لمعسكر كريات أربع هدّدها ضابط قائلاً: معي 20 جندياً، بدنا (نريد) نغتصبك"، وتابع الضابط: "بدّي (أريد) أعتقل أولادك وأحرقهم"، وفق المحامي.

كما ذكرت خاطر في حديثها مع المحامي أن "المحقق واصل التهديد طوال الوقت قائلاً: أنتم أسرى حرب، وبطلع لنا (ونستطيع أن) نعمل فيكم شو بدنا (ما نريد)".

يشار إلى أن خاطر، وهي كاتبة مقربة من حركة "حماس"، اعتُقلت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجرى اقتيادها إلى معسكر "كريات أربع"، ثم نُقلت إلى معتقل "عوفر" غربي رام الله، وسط ترهيب وانتقام، مقيّدة بقيود بلاستيكيّة قاسية، وفق إفادتها للمحامي.

ولفتت إلى أنه تم نقلها لاحقاً إلى معتقل "هشارون"، حيث بقيت في "ظروف احتجاز سيئة جداً في زنزانة عزل قذرة جداً، بدون أكل ولا شرب، وتفتيش عارٍ، وعبارات سيئة، وتهديد بالنفي مع الأسرى إلى قطاع غزة".

وأوضحت الأسيرة الفلسطينية أن "محطتها الرابعة كانت في سجن الدامون، حيث تُعتقل 63 فلسطينية، غالبيتهن ينمن على الأرض، ويشربن مياهاً مع كلور وتجويع"، وقالت إن "إدارة السجن صادرت كافة مقتنياتها"، وفق ما نقل عنها عبادي.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يومياً حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام، تزامناً مع "حرب مدمرة" يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي هذا في وقت يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي، منذ 32 يوماً عدوانا مدمرة

على غزة، استشهد فيه

10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استشهد 160 فلسطينياً واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.