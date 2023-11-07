عمليات بتر الأطراف بغزة تجري دون تخدير

عمليات بتر الأطراف بغزة تجري دون تخدير
التاريخ
11/7/2023 6:00:12 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت منظمة الصحة العالمية ، ان أكثر من 160 من عمال الرعاية الصحية قتلوا أثناء تأدية مهامهم في قطاع غزة.
وبينت المنظمة ان عمليات جراحية تجرى لبعض الأشخاص في غزة دون تخدير بما فيها عمليات بتر الأطراف.
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