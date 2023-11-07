Tuesday, 07 November 2023 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمليات بتر الأطراف بغزة تجري دون تخدير

11/7/2023 6:00:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت منظمة الصحة العالمية ، ان أكثر من 160 من عمال الرعاية الصحية قتلوا أثناء تأدية مهامهم في قطاع غزة.

وبينت المنظمة ان عمليات جراحية تجرى لبعض الأشخاص في غزة دون تخدير بما فيها عمليات بتر الأطراف.


MENAFN07112023000151011027ID1107384256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث