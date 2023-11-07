محال تتوقف عن العمل حداداً على أرواح شهداء غزة

خبرني – توقفت المحال التجارية في العاصمة عمان، وعدد من المحافظات عن العمل لمدة ساعتين استجابة لدعوة مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن،وذلك حداداً على ارواح شهداء قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.

وأكدت الغرفة أن التوقف يأتي ايضا تعبيرا عن دعم القطاع التجاري والخدمي لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية لوقف المجازر وحرب الابادة التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ وكل مرافق الحياة الانسانية والاساسية في غزة.

