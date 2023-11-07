قطر تستضيف منتدى جيبكا السنوي السابع عشر بين 4 و6 ديسمبر القادم

(MENAFN
- GPCA) الدوحة قطر، 07 نوفمبر 2023: أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيمايات عن تنظيم الدورة السابعة عشر من منتدى جيبكا السنوي لأول مرة في العاصمة القطرية الدوحة، باستضافة من شركة قطر للطاقة، وذلك في الفترة ما بين 4 و 6 ديسمبر القادم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
يتخلل المنتدى في يوم الافتتاح الموافق لـ 4 ديسمبر والذي ينعقد تحت شعار “توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر”، كلمة يلقيها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة. بينما يلقي المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا، كلمة الترحيب بالحضور. وسيناقش المنتدى على مدار الأيام الثلاثة موضوعات مهمة، بما فيها التحول إلى الطاقة النظيفة ودور الصناعة الكيماوية في الاستدامة وتطوير الصناعة ومستقبل التجارة وآفاق الاقتصاد الكلي العالمي، والابتكار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
سيشهد الحدث مشاركة نخبة من القادة والمدراء التنفيذيين في قطاع الكيماويات من شتى أنحاء العالم والمنطقة، الذين سيجتمعون على مدار ثلاثة أيام للحوار وتبادل الأراء والخبرات حول القضايا الملحة، بحضور أكثر من 2,500 مشارك يمثلون شريحة واسعة من القطاع على مساحة عرض تفوق 9,900 ألف متر مربع. وسيكون مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، مسرحاً لإقامة المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لأول مرة، والذي سيحظى بمشاركة بعض من أبرز الشخصيات المؤثرة عالمياً في مجال الصناعة.
وستتخلل فعاليات اليوم الأول جلسة خاصة للمدراء التنفيذيين يشارك فيها كل من أدريانو ألفاني، الرئيس التنفيذي لشركة فيرساليس إلى جانب كارين ماكي، الرئيس في إكسون موبيل لحلول المنتجات وجان مارك جيلسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي كيميكالز. أما اليوم الثاني من وقائع المنتدى، فسيبدأ بكلمة ترحيب، يلقيها الدكتور محمد الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قابكو ونائب رئيس مجلس إدارة جيبكا.
سيشارك في دروة هذا العام نخبة من المتحدثين البارزين، بما فيهم يتر فاناكر، الرئيس التنفيذي لشركة ليوندل باسيل ومطلق المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وجينا فايف، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيجرا بيتروكيمكالز والدكتور ولفرام ستيشرت، الرئيس التنفيذي لشركة hte GmbH إلى جانب بوب موون، نائب الرئيس التنفيذي للاستدامة والتكنولوجيا والابتكار ورئيس قسم الاستدامة في شركة سابك، وجان سينتيناك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أكسينس ونادية الحجي، الرئيس التنفيذي لشركة PIC و باول سميث، الرئيس العالمي للكيماويات، سيتي، بالإضافة إلى كل من توم كروتي، مدير مجموعة لدى Ineos وبريان جلوفر، الرئيس التنفيذي للنمو في شركة Honeywell PMT.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يعود هذا العام مع برنامج موسع وفرص عرض واسعة بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الجديدة التي تقام لأول مرة، حيث سيحظى المشاركون بحضور افتتاح منصة “تبادل الحلول” وهي منصة تفاعلية مصممة لتبادل المعرفة وتوفير حلول تقنية ورؤى حول التحديات والحلول لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعة الكيماوية. كما ستعود ندوة جيبكا في دروتها الثانية بين يوم 4 و 5 ديسمبر بإدرة كيرني تحت شعار "مستقبل المشتريات" .
وسيتخلل فعاليات اليوم الاول الموافق لـ 4 ديسمبر حفل توزيع جائزة الرواد في دورتها الخامسة المصممة لتكريم أحد رواد الصناعة البارزين لقاء مساهماته البارزة في تطوير الصناعة الكيماوية الخليجية. وستنطلق الدورة الثانية من منتدى جيبكا للشباب في نفس الفترة ما بين 4 و 6 ديسمبر بحضور أكثر من 400 مشارك. وسيتعرف المشاركون من خلال حدث خاص، على رحلة الصناعة الكيماوية الخليجية بالإضافة إلى معرض الاستدامة لتسليط الضوء على انجازات وطموحات قطاع البتروكيماويات في رحلته نحو تحقيق الاستدامة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيمايات "جيبكا": " نقترب بخطى واثقة نحو انعقاد الدورة السابعة عشرة من منتدى جيبكا السنوي في شهر ديسمبر من هذا العام، والذي سينعقد للمرة الأولى في دولة قطر، من أول الدول التي أنشأت وطورت صناعة البتروكيماويات بالمنطقة، كما تُعد ثاني أكبر قطاع بتروكيماويات في الخليج العربي والتي أصبحت قبلة للفرص الاستثمارية الواعدة ومحوراً للابتكار وتبادل الخبرات ليس فقط بين الشركات الإقليمية بل وأيضاً على المستوى العالمي. ولا يسعني هنا إلا بأن أتوجه بالشكر والتقدير إلى شركة قطر للطاقة، لاستضافة هذا الحدث الهام وتوفير ثلاثة أيام غنية بالتواصل البناء وتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون المثمر". وأعرب السعدون عن امتنانه للمتحدثين في دورة هذا العام، الذين سيشاركون تجاربهم القيّمة مع زملائهم من مختلف أنحاء العالم
MENAFN07112023005641012408ID1107384107
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.