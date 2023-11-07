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21 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية

11/7/2023 4:38:32 AM
(MENAFN- Youm7) يستقبل مجلس الدولة، بعد قليل المندوبين المساعدين الجدد لأداء اليمين القانونية دفعة (2019) المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا.



وأعلنت الادارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

٤ - تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.



كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.



وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين اقرانهم المعينين من نفس الدفعة.












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