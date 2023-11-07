21 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية

(MENAFN
- Youm7) يستقبل مجلس الدولة، بعد قليل المندوبين المساعدين الجدد لأداء اليمين القانونية دفعة (2019) المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا.
وأعلنت الادارة عن ضوابط الحضور كالتالي:
۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
٤ - تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين اقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
MENAFN07112023000132011024ID1107384065
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.