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نائبة بايدن تشدد على أهمية ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا

11/7/2023 4:38:31 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، مشددة على أهمية ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسراً خارج الأراضي الفلسطينية.

وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين نائبة الرئيس الأمريكي، وولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي ضرورة حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية.

وناقشت هاريس مع ولي العهد البحريني الخطوات المتخذة لتعزيز الموقف الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمية، كما أكدت مجددًا على العلاقة الثنائية الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة والبحرين، وناقشت التنفيذ المستمر لـ "اتفاقية شاملة للتكامل الأمني والازدهار" - وهي إطار عمل حاسم لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والاستخبارات والتكنولوجيا والدفاع والتجارة بين البلدين.

واتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق، سواء بشكل مباشر أو من خلال فرقهما.








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