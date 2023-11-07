أطباء بلا حدود: أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة تفوق الوصف

MENAFN - Youm7) قال الدكتور غسان عزيز، مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، في مداخلة متلفزة لقناة القاهرة الإخبارية، إن أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة غير مقبولة وتفوق الوصف.

أضاف غسان عزيز، أن منظمة أطباء بلا حدود، لديها فرق طبية تعمل في مختلف مستشفيات قطاع غزة، معربا عن انزعاجه مما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من جرائم ممنهجة، ومؤكدا: "الكوادر الطبية في قطاع غزة يعملون ليل نهار منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

وأشار الدكتور غسان عزيز، مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، إلى نفاذ المخزون من المستلزمات الطبية في قطاع غزة، متابعا: "نحاول دعم الرعاية الصحية داخل قطاع غزة، ونطالب بإيقاف العمليات العسكرية في قطاع غزة والسماح بدخول جميع أنواع المساعدات، ويجب إدخال الكوادر الطبية والصحية إلى القطاع وتوفير ما يكفي من الضمانات الأمنية لحمايتهم".

وأكد مدير الرصد الصحي بأطباء بلا حدود، أن أكثر من 30 ألف شخص في غزة يعانون الأمراض المزمنة ويحتاجون إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.