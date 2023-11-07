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عشرات الشهداء والجرحى نتيجة للعدوان الإسرائيلى المستمر على غزة لليوم الـ32

11/7/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Youm7) استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ32 على التوالي.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنًا، وإصابة أكثر من 29 آخرين، بينهم حالات خطيرة، ولا يزال هناك عشرات المفقودين تحت الأنقاض، كما لحقت أضرار كبيرة في المنازل المجاورة.

واستُشهد رجل، وأصيب العشرات، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة معن شرق خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص.

وارتفعت حصيلة الشهداء في سلسلة غارات استهدفت خمسة منازل في رفح فجرًا إلى أكثر من 25 شهيدًا، وعشرات الجرحى.

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد صلاح الدين في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

واستهدفت غارات عنيفة منازل وشقق سكنية ورياض أطفال وطرقا وبنية تحتية في حي "تل الهوا"، جنوب مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد العشرات - لم يتسن إحصاء عددهم بشكل دقيق - وإصابة آخرين بجروح، وما زال هناك مفقودون في محيط المكان، الذي تضررت فيه البنية التحتية بشكل كبير، وهي المنطقة التي تتعرض بشكل يومي لقصف مباشر.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة قطاع غزة أمس تجاوز حصيلة الشهداء نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عشرة آلاف شهيد، ووصول الجرحى إلى أكثر من 24 ألفًا.








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