مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يطلق النار على فتاة عند حاجز شمال القدس ويعتقلها

MENAFN - Youm7) اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر بالمدينة المحتلة، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في مُحيط مُصلى "باب الرحمة".

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب فتاة عند حاجز "قلنديا" شمال المدينة، قبل أن تعتقلها. وأفاد شهود عيان، بأن الفتاة أصيب بجروح في قدمها، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال.



