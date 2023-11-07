مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يطلق النار على فتاة عند حاجز شمال القدس ويعتقلها

(MENAFN
- Youm7) اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر بالمدينة المحتلة، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في مُحيط مُصلى "باب الرحمة".
وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب فتاة عند حاجز "قلنديا" شمال المدينة، قبل أن تعتقلها. وأفاد شهود عيان، بأن الفتاة أصيب بجروح في قدمها، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال.
MENAFN07112023000132011024ID1107384061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.