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التعاون الإسلامى: نمثل 800 ألف سيدة مسلمة فى العالم ونلتزم بتعزيز دورهن

11/7/2023 4:38:30 AM
(MENAFN- Youm7)


قالت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمه التعاون الإسلامي:“إن منظمة تنمية المرأة هي صوت ومنصة تمثل أكثر من 800 مليون امرأة مسلمة في جميع أنحاء العالم؛ وإذا أخذنا في الاعتبار أن النساء المسلمات يمثلن أكثر من 10% من سكان العالم، يصبح لزاماً علينا أن نقدم لهن الدعم، وأن نسعى لتعزيز دورهن على كافة المستويات" جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الدولي حول "المرأة في الإسلام: المكانة والتمكين" المنعقد في المملكة العربية السعودية حتي غدا الاربعاء 8 نوفمبر.



وأكدت المسؤولة عن تنمية المرأة بالمنظمة الدولية " نحن بحاجة إلى التركيز على تنمية الفتيات الصغيرات حتى يتمكن من النمو في بيئة صحية وداعمة تحتضن وتدعم تطلعاتهن؛ ومن ثم، فإن إرساء الأسس الصحيحة من شأنه أن يخلق أجيال أكثر معرفة وتمكينًا، حيث تصعد النساء الناجحات إلى مراكز متقدمة في قيادة المجتمعات نحو التنمية الشاملة والمستدامة".



وأضافت المديرة التنفيذية في كلمتها أن المنظمة تشارك مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في تنظيم ندوة حول "دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة"، المقرر انعقادها تلك الندوة في ديسمبر.



ووفق منظمة التعاون الإسلامي يهدف مؤتمر "المرأة في الإسلام: المكانة والتمكين" إلى الاحتفاء بنجاحات المرأة المسلمة عبر التاريخ وفي الوقت الحاضر؛ كما يهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على مساهمات المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومواجهة الدعاية السلبية التي تصور الدين الإسلامي كعائق أمام حقوق المرأة؛ كما يسعى المؤتمر إلى التأكيد على أن تعاليم الإسلام كانت دائمًا عادلة ومنصفة تجاه المرأة.


















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