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تركيب الإنترلوك لـ253 شارعًا فى أوسيم وكرداسة.. صور

11/7/2023 4:38:27 AM
(MENAFN- Youm7) في إطار خطة تطوير الشوارع الداخلية بقرى المراكز والمدن، تواصل محافظة الجيزة جهودها لتركيب بلاط الإنترلوك لعدد من شوارع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.
تشهد مدينة كرداسة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ123 شارعًا بنطاق 4 مناطق (بني مجدول بمتفرعاتها - شارع صيدلية زيتون بمتفرعاته - مدخل بني مجدول من شارع سعد زغلول ومتفرعاته - شارع السوق القديم ومتفرعاته)، وتشهد مدينة أبو النمرس أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ21 شارعاً بمتفرعات شارع مركز الشرطة.
وفي مدينة أوسيم جارٍ تركيب بلاط الإنترلوك لـ130 شارعًا بنطاق 9 مناطق (المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر)، وتشهد مدينة العياط أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ24 شارعًا بمتفرعات طريق مصر أسيوط.
ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية الدورية للأعمال، للتأكد من نسب الإنجاز، والوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.
وشدد محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة مع مراعاة الجودة في التنفيذ؛ لتسهيل حركة سير المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ترأس مؤخرًا الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2022 - 2023م، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الجهات المعنية للمشروعات المدرجة بالخطة.
وأكد محافظ الجيزة على متابعته الدورية للأعمال على الأرض للتأكد من نسب الإنجاز، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية كل بنطاقه لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وبالمواصفات التى تساعد على الاستثمار الأمثل للموارد ومراعاة عناصر الاستدامة.

أعمال تركيب الإنترلوك لشوارع مدن الجيزة

أعمال تركيب الإنترلوك لشوارع مدن الجيزة

أعمال تركيب الإنترلوك لشوارع مدن الجيزة

أعمال تركيب الإنترلوك لشوارع مدن الجيزة

أعمال تركيب الإنترلوك لشوارع مدن الجيزة








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