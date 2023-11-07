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ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال أكتوبر فى الجيزة

11/7/2023 4:38:27 AM
(MENAFN- Youm7) تلقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة كافه أشكال الغش والاحتكار.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة كثفت من جهودها بالتعاون مع مختلف الأجهزة فى هذا الإطار، سعياً من المحافظة لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.



وتمكنت جهود مباحث التموين من ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بغرض الاحتكار و128332 لتر بنزين بإجمالى 2429 قضية خلال شهر أكتوبر وتحرير 2212 محضر مخالفة لأصحابها.



شملت القضايا تحرير 1619 قضية فى مجال المحلات العامة والتى تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمى).



وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المطاحن والمخابز والتي أسفرت عن ضبط 769 قضية شملت (تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص) إلى جانب 32 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس، تضمنت (حديد تسليح، أسمنت، جبس، أسمدة، مساحيق غسيل، معسل، بقوليات، عطارة، خضروات مجمدة، مشروبات معلبة، شاى، قهوة، أرز، سمنة، عدس، مكرونة، سكر، بيض، زيت، دقيق فاخر، منتجات ألبان، معلبات) غير مطابقة للمواصفات او غير صالحه للاستهلاك ومنتهية الصلاحية او بغرض التجميع.



وبمجال البدال التموينى تم تحرير قضية لتجميع والاستيلاء على زيت تموينى مدعم، وقضية أخرى بمجال الأسمدة الزراعية للإستيلاء على أسمدة مدعمة من قبل الدولة، بالإضافة إلى 6 قضايا بمجال المواد البترولية لتجميع والإستيلاء على بنزين (80، 92، سولار) مدعم وقضية لتداول لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.












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