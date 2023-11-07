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جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لاستخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى

11/7/2023 4:38:27 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على حرص جامعة حلوان على عقد الورش التدريبية بشكل دورى لتطوير مهارات الباحثين في مختلف التخصصات، ودعم الأبحاث العلمية المبتكرة.



وأوضح رئيس الجامعة إن جامعة حلوان تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، للارتقاء بمستوى الأبحاث وزيادة مخرجاتها.



وحث رئيس جامعة حلوان على الاستفادة من هذه الورشة في تعزيز معارف الطلاب والباحثين البحثية، والاستفادة القصوى من الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري.



جاء ذلك خلال البيان الصادر من جامعة حلوان، والذي يفيد أن وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان نظمت ورشة العمل والدورة التدريبية بعنوان " استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى"، واستهدفت الورشة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الفرق الدراسية بالجامعة.



وعقدت الفاعلية تحت رعاية
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وإشراف الدكتورة نجلاء فتحي مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة .



وأوضح الدكتور عماد أبو الذهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن الجامعة تسعى لتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين في جميع المجالات، مؤكدا أننا فى عصر
توفير المعلومات والمعرفة بشكل رقمي، وهذا يعكس التزام الجامعة بتطوير مهارات الباحثين والطلاب في هذا العصر الرقمي. فالوصول إلى المعلومات وفهم كيفية استخدامها أمر حاسم للغاية، وبالتالي فإن إتاحة مصادر المعرفة العلمية والتقنية أمر ضروري لتمكين الباحثين والطلاب لتعزيز قدراتهم، مما يسهم في النهاية في تحقيق التقدم العلمي والتنمية الشاملة.



وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعريف بأهمية استخدام بنك المعرفة وكيفية البحث والتصفح والاستفادة من المصادر المتاحة به، وذلك علي مدار يومينِ، كما تتيح
فرصةُ للتواصلِ والتفاعلِ معَ خبراء ومتخصصين من دور النشرِ العالمية.




وتعد هذهِ الدورة فرصة لاستكشاف أحدث الإتجاهاتِ في نشرِ البحوثِ والتواصلِ العلميِ.



وحاضر الدكتور أحمد كارم، المدرس بقسم علم المعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان، وناقشت ورشة العمل كيفية البحث في قواعد البيانات واسترجاع المعلومات بكفاءة، كيفية تصفح الدوريات العلمية والرسائل الجامعية عبر قواعد البيانات، وتوضيح طرق تخزين وحفظ المراجع والأبحاث من قواعد البيانات، وشرح أدوات قياس الاستشهادات ومؤشرات التأثير للدوريات، وكيفية الاستفادة من خدمات بنك المعرفة في البحث العلمي، والاستماع للباحثين والطلاب حول التحديات التي واجهتهم وكيفية الاستفادة من خدمات بنك المعرفة بكفاءة.




















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