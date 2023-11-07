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منظمة الصحة العالمية: مصر طورت قدراتها الوطنية للقاحات ووصلت لمستوى النضج الثالث

11/7/2023 4:38:27 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان له، لقد أظهرت جائحة كورونا القوة المذهلة للقاحات والاختبارات والعلاجات والتقنيات الطبية الأخرى في إنقاذ الأرواح، ولكنها كشفت أيضًا عن التفاوتات الهائلة فى عالمنا، من حيث الوصول إلى تلك المنتجات، وبطبيعة الحال، هذه ليست المرة الأولى، عندما ظهر فيروس نقص المناعة البشرية قبل أكثر من 40 عاما، تم تطوير الأدوية المنقذة للحياة، ولكن مر أكثر من عقد من الزمان قبل أن يتمكن فقراء العالم من الوصول إليها.





وأضاف، لقد أطلقت مصر، على سبيل المثال، برنامج
mRNA الخاص بها فى يناير من هذا العام، والذى يجمع بين المصنعين من القطاعين العام والخاص الذين يتمتعون بمجالات مختلفة من الخبرة، كما طورت مصر من قدراتها الوطنية، ووصلت الآن إلى مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بتنظيم اللقاحات، أهنىء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار على التقدم الباهر الذى تحقق.





وقال تيدروس ، يضم البرنامج الآن شبكة مكونة من 15 دولة متلقية حول العالم، بما في ذلك 5 في أفريقي، مضيفا، أنه في جمعية الصحة العالمية في عام 2021، وافقت الدول الأعضاء على قرار لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والتكنولوجيات الصحية الأخرى.



وأضاف: في العام نفسه، أنشأت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها مركز نقل تكنولوجيا mRNA في جنوب أفريقيا، لبناء قدرات التصنيع المستدامة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لمكافحة كورونا والتهديدات الصحية العالمية الأخرى بما في ذلك الملاريا والسل والسرطان.





وأشار إلى أن كينيا أيضًا تقوم بإنشاء منشأة تصنيع من الصفر. وأثناء بناء المعهد الوطني للبحوث KEMRI، سيتلقى تكنولوجيا mRNA على نطاق بحثى لتعزيز البحث عن لقاحات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الدولة والمنطقة.



وفي الهند، يعد برنامج BiologocalE المتلقي للتكنولوجيا واحدًا من أكثر شركاء البرنامج تقدمًا، وقد بدأنا مؤخرًا في توسيع الشبكة الهندية لتشمل المؤسسات الأكاديمية.



وتابع: كما أنشأنا أول مركز تدريب عالمي للتصنيع الحيوي في جمهورية كوريا، حتى يتسنى تجهيز المرافق الجديدة بقوى عاملة ماهرة، مدربة على عمليات التصنيع الحيوي العامة في بيئة صناعية.



واستنادًا إلى الدروس المستفادة من جائحة كورونا قمنا أيضًا بتطوير اقتراح لآلية مؤقتة للوصول العادل إلى التدابير المضادة الطبية.



وأوضح، يعد الالتزام بالإنتاج المحلي والوصول العادل أيضًا جزءًا أساسيًا من اتفاق الوباء الذي تتفاوض عليه البلدان الآن، يجمع المنتدى العالمي الثاني للإنتاج المحلي مرة أخرى قطاعات الصحة والصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات مع المصنعين والمجتمعات المدنية والجمعيات والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى.



ونتوقع أن يحفز هذا المنتدى التنسيق والإجراءات الجماعية والشراكات داخل النظم البيئية الوطنية والإقليمية لنقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي المستدام.



وأضاف، أن هناك العديد من الأمور العملية التي يمكن للحكومات القيام بها، بدعم من منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين، لتعزيز النظام البيئي للإنتاج المحلي منها





أولا: توفير بيئة تمكينية، مع سياسات وأنظمة لتبسيط عمليات الموافقة، وتوفير الحوافز للإنتاج المحلي، وضمان الامتثال لمعايير الجودة.



ثانياً: توفير الاستثمار والتمويل، من خلال المنح أو الحوافز الضريبية أو القروض منخفضة الفائدة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التصنيع المحلي.





ثالثا: تسهيل تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين القطاعين العام والخاص، من خلال تعزيز التعاون البحثي، ودعم نقل المعرفة الصناعية.



رابعا: بناء قدرات القوى العاملة، من خلال برامج التدريب لزيادة الجودة، وتحسين الكفاءة، وتشجيع الابتكار.



وخامسا، ضمان وصول المصنعين المحليين إلى الأسواق، من خلال تحسين إدارة سلسلة التوريد وتوسيع الوصول إلى الأسواق.



وأكد، إنه عندما اندلعت جائحة أنفلونزا H1N1 قبل 14 عاماً، تم تطوير اللقاحات، ولكن بحلول الوقت الذي تمكن فيه فقراء العالم من الحصول على اللقاحات، كانت الجائحة قد انتهت، لقد كان أدائنا أفضل هذه المرة، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة تحتاج إلى المعالجة.



وأضاف، أنه قد قدم برنامج تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كورونا، ومرفق كوفاكس ما يقرب من ملياري جرعة من اللقاح إلى 146 دولة، بالإضافة إلى ملايين الاختبارات ودورات العلاج والأكسجين الطبي ومعدات الحماية الشخصية، لكن النزعة القومية الضيقة والاكتناز من جانب البلدان ذات الدخل المرتفع كان يعني أن العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض حصلت على أقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان.



وعلى نحو مماثل، تم إنشاء مجمع الوصول إلى تكنولوجيا كورونا-19، أو C-TAP، كمنصة مبتكرة لمطوري اللقاحات والاختبارات والعلاجات لتبادل ملكيتهم الفكرية ومعارفهم مع الشركات المصنعة في البلدان المنخفضة الدخل، لكن القليل من الشركات المصنعة كانت على استعداد للمشاركة، ولذلك فإن أحد أهم الدروس المستفادة من الوباء هو أن القدرة على تصنيع الأدوية واللقاحات التشخيصية وغيرها من الأدوات تتركز في عدد قليل للغاية من البلدان.



وأكد، إن توسيع الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التنظيمية المحلية، يشكل ضرورة أساسية للحد من التفاوت في الصحة بين البلدان وداخلها ــ ليس فقط لأوبئة الغد، بل وأيضاً لعلاج أمراض اليوم.



وقال، يعد الحصول على الأدوية عالية الجودة أولوية رئيسية لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء لدينا، موضحا، إنه منذ عام 2018، دعمت منظمة الصحة العالمية أكثر من 7000 جهة مصنعة وهيئة تنظيمية وأصحاب مصلحة آخرين من أكثر من 70 دولة حول العالم لبناء قدراتهم التصنيعية المحلية، وبطبيعة الحال، اكتسب هذا العمل تركيزًا وإلحاحًا متجددين في مواجهة جائحة كورونا.
















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