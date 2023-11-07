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وزارة العمل: توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادي الجديد على ثقافة السلامة والصحة المهنية

11/7/2023 4:38:27 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الخارجة ندوة
للتوعية بمجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الخارجة الثانوية العامة بنين وبحضور عدد من الطلبة والعاملين تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ،ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة
السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة
، وذلك تنفيذاً لتويجهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف .



وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، أنه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل تحت اشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، وذلك لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية ، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل ، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة ، تحت رعاية
اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ .
















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