الرئيس الصينى: الصين وأستراليا بحاجة إلى بناء التفاهم والثقة المتبادلة

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الصيني شي جين بينج حاجة بلاده وأستراليا إلى بناء التفاهم والثقة المتبادلة من خلال التعايش السلمي وتحقيق التنمية المشتركة من خلال التعاون المربح للجانبين، وذلك خلال اجتماع في بكين مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وقال شي لألبانيز -في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء أسترالي للصين منذ عام 2016- إنه يتعين على البلدين الاستفادة بشكل كامل من إمكانات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا، وتوسيع التعاون في مجالات مثل تغير المناخ والاقتصاد الأخضر، ودعم نظام التجارة الحرة العالمي والإقليمي، بحسب صحيفة تشاينا ديلي الصينية.

وأشار شي إلى أن زيارة ألبانيز يمكن اعتبارها استمرارًا للتفاعلات السابقة بين الجانبين وبداية جديدة، إذ يصادف هذا العام الذكرى الخمسين لزيارة جوف وايتلام للصين، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء أسترالي للصين.

وقال الرئيس الصيني إن البلدين استأنفا التبادلات في مختلف القطاعات وشرعا في السير على الطريق الصحيح لتحسين وتطوير العلاقات بينهما.

وأضاف شي أن الصين وأستراليا، وكلاهما دولتان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعضوان في مجموعة العشرين، لا تشتركان في أي مظالم تاريخية أو تضارب أساسي في المصالح، مضيفا أن الجانبين يمكن أن يصبحا شريكين يثقان ببعضهما البعض ويسهلان التنمية المتبادلة.

وأكد شي لرئيس الوزراء الأسترالي أنه من المهم أيضا فهم الاتجاه الصحيح للعلاقات الصينية الأسترالية وسط التغيرات العميقة في الوضع العالمي.

كما أعرب شي عن استعداده لتنفيذ المزيد من التعاون الثلاثي ومتعدد الأطراف مع أستراليا ودعم دول جنوب المحيط الهادئ في تعزيز قدرتها على التكيف التنموي ومواجهة التحديات مثل تغير المناخ.

من جانبه، قال ألبانيز، الذي يقوم بزيارته السابعة للصين والأولى له كرئيس للوزراء، إنه يتعين على الجانبين احترام بعضهما البعض والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الاتصالات والتبادلات وتعزيز التفاهم والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة ونتائج مربحة للجانبين.

وقال إنه من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين أستراليا والصين، لكن يتعين على الجانبين ألا يسمحا للخلافات بأن تحدد علاقتهما.

وأضاف ألبانيز أنه يجب على البلدين، في ظل مصالحهما المشتركة الواسعة، أن يعتبرا الحوار والتعاون خيارين صحيحين لهما.

وأكد أن كانبيرا مستعدة للعمل بنشاط على تعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الثنائية مع بكين، وتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة النظيفة وتغير المناخ، لتحقيق المزيد من المنافع لشعبي البلدين.

في سياق متصل، دعا شي إلى تعزيز التعاون بين الصين وكوبا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز في بكين.

وقال شي إن الصين وكوبا، باعتبارهما صديقين وشريكين، تدعمان بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل منهما، وتحافظان على تعاون وثيق في الشؤون الدولية والإقليمية، بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

وأضاف شي أن الصين تنظر إلى العلاقات الودية بين الحزبين والبلدين وتنميتها من منظور استراتيجي وشامل، معربا عن استعداده للعمل مع كوبا لمواصلة تعميق الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي، فضلا عن إجراء مناقشات نظرية وتبادل الخبرات في مجال إدارة الحزب والدولة.

وأكد أن الصين ستواصل دعم الشعب الكوبي بقوة في معارضة التدخل الأجنبي والحصار، وحماية السيادة الوطنية والكرامة الوطنية.

وفي معرض إشارته إلى إعلانه عن ثماني خطوات رئيسية لدعم التعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق خلال منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي، قال شي إن الصين ترحب بكوبا للاستفادة من إمكانات التعاون في مجالات مثل الزراعة والسياحة والصحة والتكنولوجيا والاتصالات لتعزيز التعاون العميق والجوهري بين الصين وكوبا.

وأعرب شي عن أمله في أن تواصل كوبا الاستخدام الجيد للمنصات المهمة مثل معرض الصين الدولي للواردات لدفع المزيد من المنتجات المتخصصة لدخول السوق الصينية.

ومن جانبه، أكد ماريرو أنه سعيد بحضور معرض الصين الدولي السادس للواردات، مضيفا أن لديه فهما أعمق للإنجازات العظيمة التي حققتها الصين في التنمية من خلال الزيارة.

وقال إن الصين قدمت لكوبا مساعدة صادقة على المدى الطويل، الأمر الذي له أهمية كبيرة لكوبا في التغلب على الصعوبات وتطوير قضيتها الاشتراكية، متعهدا بمواصلة تعزيز الوحدة والتعاون مع الصين ودعم الدعم المتبادل ودفع القضايا الاشتراكية لكل منهما لتحقيق فائدة أفضل للشعبين.

وأكد ماريرو أن كوبا مستعدة للعمل مع الصين من أجل البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق ذات الجودة العالية، وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات، والحفاظ على اتصال وتعاون وثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية، فضلًا عن معارضة ممارسات الهيمنة لحماية العدالة الدولية.



