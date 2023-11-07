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واشنطن بوست: الديمقراطيون يخشون تجاهل بايدن للإشارات التحذيرية قبل الانتخابات

11/7/2023 4:38:24 AM
(MENAFN- Youm7)

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الديمقراطيين يزدادون قلقا بشأن وضع حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، ويشعرون بمخاوف من أن الرئيس وحملته السياسية يتجاهلون "الإشارات التحذيرية"، ولا يتخذون إجراءات لتصحيح المسار فى ظل اتهامات متزايدة بأن بايدن سيواجه على الأرجح سباقا صعبا ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.


وما زاد هذه المخاوف سلسلة استطلاعات الرأى التي أظهرت أن ترامب يتفوق على بايدن فى العديد من الولايات المتأرجحة، وعلى المستوى الوطنى.


ونقلت واشنطن بوست عن السيناتور الديمقراطى ريتشارد بلومينثال، قوله فى مقابلة إنه يشعر بالقلق، وكان قلقا قبل الاستطلاعات الأخيرة، وقلقا بشأن المصداقية التي يبدو أن ترامب يتمتع بها بالرغم من كل الاتهامات التي يواجهها والأكاذيب والمخالفات المذهلة.


ووجدت استطلاعات الرأى التي أجرتها نيويورك تايمز أن بايدن يتخلف عن ترامب فى خمس من ست ولايات رئيسية هي الأكثر تنافسية، وتفوق ترامب على بايدن بفارق 10 نقاط مئوية فى نيفادا ، 6 نقاط فى جورجيا و5 فى أريزوناوميتشيجان، و4 فى بنسلفانيا. بينما تفوق بايدن على ترامب بفارق نقطتين فى ولاية ويسكونسن. وكان بايدن قد هزم ترامب فى الولايات الست، وإن كان بفارق ضئيل للغاية.


ومن بين الأسباب التي تثير قلق حلفاء بايدن هي مؤشرات على تراجع الدعم له بين الناخبين السود، الذين لعبوا دورا حاسما فى انتصاره فى انتخابات 2020.


ونقلت واشنطن بوست عن كليف ألبرايت، المشارك فى تأسيس صندوق أصوات الناخبين السود مهمة إن الناس تسىء بشكل أساسى فهم ما قاله الناخبون السود فى
2020. فعمق التأييد لم يكن موجودا أبدا، والحماس لم يكن قائما أبدا لبايدن ابدا، بل كان هناك براجماتية، وكان السود يعرفون أن بايدن أقل فرصة لهزيمة ترامب.







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