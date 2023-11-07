إيطاليا تمنح الجنسية لرضيعة بريطانية لمنع فصل أجهزة دعم الحياة عنها

MENAFN - Youm7) منحت الحكومة الإيطالية، الجنسية لرضيعة من بريطانيا تعاني من مرض خطير، في خطوة تهدف إلى منع الأطباء من فصل أجهزة دعم الحياة عنها والسماح بنقلها إلى إيطاليا.

وبحسب موقع العربية، تعاني إندي جريجوري البالغة من العمر ثمانية أشهر من مرض المتقدرات (الميتوكوندريا) النادر، مما يعني أن خلاياها لا تولد ما يكفي من الطاقة.

ويقول مستشفى في نوتنجهام بوسط إنكلترا إنه لا جدوى من الاستمرار في علاجها.

ووافقت المحكمة العليا في إنجلترا على ذلك، وقضت، الشهر الماضي، بأن من "مصلحة" الرضيعة فصلها عن أجهزة دعم الحياة، ورفضت، الأسبوع الماضي، طلبا من والديها للسماح لهما بنقلها إلى مستشفى للأطفال يديره الفاتيكان في روما.

وتدخلت الحكومة الإيطالية برئاسة، جورجيا ميلوني، في هذه القضية المثيرة للجدل، وعقدت اجتماعا طارئا، الاثنين، منحت خلاله الجنسية لجريجوري.

وكانت هذه القضية هي الوحيدة المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وقال جالياتسو بينامي نائب أحد الوزراء على فيسبوك إن جريجوري ستتمكن بفضل هذا الإجراء "من الحصول على الرعاية في مستشفى بامبينو جيسو للأطفال".

وأضاف أنه لولا تحرك الحكومة الإيطالية لفُصلت أجهزة دعم الحياة عن الرضيعة، الاثنين.

وقال مصدر بالحكومة الإيطالية إن والدي جريجوري سيتمكنان الآن من تقديم التماس إلى القنصلية الإيطالية في بريطانيا لطلب نقل الطفلة إلى إيطاليا، لكنه أوضح أن بريطانيا غير ملزمة بالموافقة على الطلب.

ووفقا لمجموعة كريستيان كونسيرن التي تمثل الوالدين، عرضت الحكومة الإيطالية تحمل تكاليف العلاج في مستشفى بامبينو جيسو.



