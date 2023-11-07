جارديان: سكان غزة يعيشون كابوسا مروعا في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة

MENAFN - Youm7) يعيش سكان قطاع غزة من الفلسطينيين كابوس مروع في ظل الازمة الإنسانية بسبب نقص الاحتياجات الأساسية من ماء وغذاء ودواء وسط القصف الوحشي لجيش الاحتلال الذي يتعرض القطاع له بالإضافة إلى الحصار المفروض منذ شهر.

ووفقا للجارديان، لم تقتصر المعاناة على ما سبق فقط، حيث باتت الملاجئ التي يلجأ اليها سكان غزة هربا من القصف مزدحمة الى درجة جعلت من الصعب إحصاء عدد اللاجئين بها، ووصفت الصحيفة الوضع بالمرعب حيث لا يتوافر الخبز او مياه صالحة للشرب او أدوات طهي كما لا تتوافر سوى دورة مياه واحدة لكل 700 أو 800 شخص

وقال مسئول بالأمم المتحدة في خان يونس، أن ساكني تلك الملاجئ بدأوا يلجؤون الى مياه الري للشرب وأضاف انه في ظل التزايد الرهيب للنازحين داخل القطاع اصبح الشغل الشاغل لكل فرد هو كيفية البقاء على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أن أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي تتزايد بشكل مرعب حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة في القطاع إلى أن عدد الشهداء تجاوز 10 آلاف بينهم ما يزيد على أربعة آلاف طفل.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي مازال مستمر حيث شهد أول أمس الأحد واحد من أعنف عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع منذ اندلاع الصراع، كما تتزيد اعداد النازحين جنوب القطاع حيث وصلت لما يقرب من 700 ألف يعيشون في ظروف إنسانية قاسية داخل منشأت تخضع لإشراف الأمم المتحدة، وقال خبراء انه لا يمكن حصر الاعداد الحقيقية لهؤلاء النازحين والتي تتجاوز الرقم المذكور بمراحل.











