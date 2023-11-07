موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر

(MENAFN
- Youm7) يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى
الزمالك
لمواجهة نظيره بيراميدز فى إطار نصف نهائى بطولة كأس مصر، على استاد القاهرة الدولى.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر
تقام مباراة الزمالك مع نظيره بيراميدز فى السابعة مساء الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.
مشوار الزمالك وبيراميدز فى الكأس
نجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب فى دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالكأس
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. الأهلى ينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز
تأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.
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