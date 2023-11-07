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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر

11/7/2023 4:38:21 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى
الزمالك
لمواجهة نظيره بيراميدز فى إطار نصف نهائى بطولة كأس مصر، على استاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر

تقام مباراة الزمالك مع نظيره بيراميدز فى السابعة مساء الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

مشوار الزمالك وبيراميدز فى الكأس

نجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب فى دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالكأس
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. الأهلى ينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز

تأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.







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