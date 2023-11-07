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لاعبو المقاولون العرب يستغلون فترة التوقف لأداء مناسك العمرة.. صور

11/7/2023 4:38:21 AM
(MENAFN- Youm7) استغل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فرصة توقف مسابقة الدورى فى الوقت الحالى بسبب معسكر المنتخب الوطنى، فى أداء مناسك العمرة.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى
المقاولون
العرب لاستئناف التدريبات الخميس المقبل، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب مواجهة الأهلى السبت الماضى، والتى انتهت بهزيمة ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.


لاعب المقاولون



لاعبو المقاولون



محمد سالم

وتراجع فريق المقاولون العرب إلى المركز الأخير فى جدول مسابقة الدورى برصيد نقطتين فقط، حصدهما بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 4 أخرى، ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفاً آخر.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة شوقى غريب خطة الإعداد خلال فترة التوقف الدولى، والتى تبدأ خلال نوفمبر الجارى بسبب معسكر المنتخب الوطنى.

ويستعد المقاولون لمواجهة فاركو يوم 30 نوفمبر الجارى، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف، حيث يرغب المقاولون فى تصحيح أوضاعه بجدول الدورى.







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