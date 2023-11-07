لاعبو المقاولون العرب يستغلون فترة التوقف لأداء مناسك العمرة.. صور

(MENAFN
- Youm7) استغل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فرصة توقف مسابقة الدورى فى الوقت الحالى بسبب معسكر المنتخب الوطنى، فى أداء مناسك العمرة.
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى
المقاولون
العرب لاستئناف التدريبات الخميس المقبل، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب مواجهة الأهلى السبت الماضى، والتى انتهت بهزيمة ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.
لاعب المقاولون
لاعبو المقاولون
محمد سالم
وتراجع فريق المقاولون العرب إلى المركز الأخير فى جدول مسابقة الدورى برصيد نقطتين فقط، حصدهما بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 4 أخرى، ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفاً آخر.
ومن المقرر أن يضع الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة شوقى غريب خطة الإعداد خلال فترة التوقف الدولى، والتى تبدأ خلال نوفمبر الجارى بسبب معسكر المنتخب الوطنى.
ويستعد المقاولون لمواجهة فاركو يوم 30 نوفمبر الجارى، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف، حيث يرغب المقاولون فى تصحيح أوضاعه بجدول الدورى.
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