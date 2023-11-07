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سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى دوري Nile

11/7/2023 4:38:21 AM
(MENAFN- Youm7) استقر أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، على دخول معسكر مغلق اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها غدا الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى من دوري nile.



ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة نتائجه الرائعة مع سيراميكا بعد الفوز على بيراميدز في الجولة السادسة من الدورى، بهدفين مقابل هدف، والوصول إلى النقطة 7 من 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل فى مباراة.



ويعكف أيمن الرمادى على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة بيراميدز على الرغم من تحقيق الفوز، وأولها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وشدد على المهاجمين ضرورة استغلال أي فرصة خاصة أن مباريات الأهلى لا تتيح لك فرص كثيرة للتسجيل.



كما عقد أيمن الرمادى جلسة مع المدافعين للتحذير من خطورة هجوم الأهلى، خاصة بيرسى تاو وحسين الشحات بجانب إمام عاشور الذى يأتي من الخلف، وتضييق المساحات أمامهم وعدم ترك الفرصة للوصول لمرمى محمد بسام.



ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط، جمعها من 5 مواجهات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.












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