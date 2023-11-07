سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى دوري Nile

(MENAFN
- Youm7) استقر أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، على دخول معسكر مغلق اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها غدا الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى من دوري nile.
ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة نتائجه الرائعة مع سيراميكا بعد الفوز على بيراميدز في الجولة السادسة من الدورى، بهدفين مقابل هدف، والوصول إلى النقطة 7 من 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل فى مباراة.
ويعكف أيمن الرمادى على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة بيراميدز على الرغم من تحقيق الفوز، وأولها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وشدد على المهاجمين ضرورة استغلال أي فرصة خاصة أن مباريات الأهلى لا تتيح لك فرص كثيرة للتسجيل.
كما عقد أيمن الرمادى جلسة مع المدافعين للتحذير من خطورة هجوم الأهلى، خاصة بيرسى تاو وحسين الشحات بجانب إمام عاشور الذى يأتي من الخلف، وتضييق المساحات أمامهم وعدم ترك الفرصة للوصول لمرمى محمد بسام.
ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط، جمعها من 5 مواجهات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.
MENAFN07112023000132011024ID1107384047
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.