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شوبير: لماذا لا يطلب الأهلى من بيراميدز اللعب على الدفاع الجوى فى أفريقيا؟

11/7/2023 4:38:21 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة تواجه النادى الأهلى
قبل مباراته المرتقبة أمام ميدياما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا بسبب ملعب المباراة.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رئيس هيئة استاد القاهرة أكد أن الاستاد لن يستضيف مباريات من 17 نوفمبر حتى 10 ديسمبر لزرع البذرة الشتوية وملعب السلام غير مريح لكولر أو استاد برج العرب.



وأضاف: لماذا لا يفكر الأهلى فى ملعب الدفاع الجوى، البعض يقول إن السبب علاقة الأهلى وبيراميدز، مالها علاقة الأهلى وبيراميدز، رمضان صبحى كان لاعب حر وبيراميدز فاوضه وهذا حقه وحق أى نادٍ، والأهلى ضم إمام عاشور والبعض أيضاً مرحب جداً بأحمد فتوح طالما أنك مرحب ليه تزعل من موضوع رمضان صبحى مفيهاش حاجة.



واختتم شوبير: لماذا نذهب إلى برج العرب طالما السلام غير مريح لكولر، استاد الدفاع الجوى أقرب للأهلى وأنسب لطريقة لعبه.












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