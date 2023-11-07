الزمالك: بيع أحمد فتوح لأعلى سعر

(MENAFN
- Youm7) كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك ، أن النادى لا يضع سعر محدد لبيع أحمد فتوح لاعب الفريق، و الذى تم عرضه للبيع مؤخرا على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى
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وأكد المصدر أن الزمالك لا يحدد سعر بيع فتوح، بل من يريد شراء اللاعب يقول السعر المعروض، و الإدارة ستُحدد موقفها سواء بالموافقة أو الرفض.، وشدد المصدر على أنه سيتم بيع اللاعب بأعلى سعر قائلا:" إحنا لأعلى سعر "
كان
مجلس الزمالك
قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، كما تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي.
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