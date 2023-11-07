الزمالك: بيع أحمد فتوح لأعلى سعر

MENAFN - Youm7) كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك ، أن النادى لا يضع سعر محدد لبيع أحمد فتوح لاعب الفريق، و الذى تم عرضه للبيع مؤخرا على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى

وأكد المصدر أن الزمالك لا يحدد سعر بيع فتوح، بل من يريد شراء اللاعب يقول السعر المعروض، و الإدارة ستُحدد موقفها سواء بالموافقة أو الرفض.، وشدد المصدر على أنه سيتم بيع اللاعب بأعلى سعر قائلا:" إحنا لأعلى سعر "

كان

مجلس الزمالك

قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، كما تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي.



