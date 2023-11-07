الدولار الأمريكي يرتفع إلى 308ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 330ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء إلى مستوى 308ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى 330ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 34ر0 في المئة إلى مستوى 380ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 343ر0 دينار والين الياباني إلى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)
م ك ع / خ د ع
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