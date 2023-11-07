اليابان تعلن تمديد ولاية قواتها ضمن مهمة حفظ السلام في سيناء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 7 - 11 (كونا) -- أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء تمديد ولاية قواتها البرية المشاركة في مهمة حفظ سلام متعددة الجنسيات بشبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر لمدة عام آخر.
وذكرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان أن قرار تمديد إرسال أربعة ضباط من قوات الدفاع الذاتي إلى شبه جزيرة سيناء حتى نهاية نوفمبر من العام المقبل اعتمدته الحكومة خلال اجتماع لها اليوم.
وأشارت إلى أن الضباط الأربعة يشاركون في إطار قيادة القوة المتعددة الجنسيات في شرم الشيخ في مهام الاتصال والتنسيق بين الجانبين المصري والإسرائيلي بالإضافة إلى صيانة المنشآت.
وقالت الوزارة إن الحكومة قررت أيضا اليوم الثلاثاء تمديد عمليات مكافحة القرصنة التي تقوم بها قوات الدفاع الذاتي البحرية في خليج عدن قبالة الصومال لمدة عام واحد حتى نوفمبر 2024. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN07112023000071011013ID1107384041
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