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اليابان تعلن تمديد ولاية قواتها ضمن مهمة حفظ السلام في سيناء

11/7/2023 4:38:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 7 - 11 (كونا) -- أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء تمديد ولاية قواتها البرية المشاركة في مهمة حفظ سلام متعددة الجنسيات بشبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر لمدة عام آخر.
وذكرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان أن قرار تمديد إرسال أربعة ضباط من قوات الدفاع الذاتي إلى شبه جزيرة سيناء حتى نهاية نوفمبر من العام المقبل اعتمدته الحكومة خلال اجتماع لها اليوم.
وأشارت إلى أن الضباط الأربعة يشاركون في إطار قيادة القوة المتعددة الجنسيات في شرم الشيخ في مهام الاتصال والتنسيق بين الجانبين المصري والإسرائيلي بالإضافة إلى صيانة المنشآت.
وقالت الوزارة إن الحكومة قررت أيضا اليوم الثلاثاء تمديد عمليات مكافحة القرصنة التي تقوم بها قوات الدفاع الذاتي البحرية في خليج عدن قبالة الصومال لمدة عام واحد حتى نوفمبر 2024. (النهاية)

م ك / ط م ا



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