سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ووفدا قضائيا قطريا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وسعادة نائب رئيس محكمة التمييز في دولة قطر الشقيقة الدكتور ثقيل بن ساير الشمري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة سعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة وكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار خالد صالح المزيني. (النهاية)
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