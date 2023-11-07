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سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ووفدا قضائيا قطريا

11/7/2023 4:38:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وسعادة نائب رئيس محكمة التمييز في دولة قطر الشقيقة الدكتور ثقيل بن ساير الشمري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة سعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة وكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار خالد صالح المزيني. (النهاية)

ت م




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