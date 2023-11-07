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سمو ولي العهد يتسلم الدعوة الموجهة لسمو أمير البلاد من خادم الحرمين لحضور القمة العربية في الرياض 11 الجاري

11/7/2023 4:38:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي ستعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.
حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد. (النهاية)

ت م




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