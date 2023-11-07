سمو ولي العهد يتسلم الدعوة الموجهة لسمو أمير البلاد من خادم الحرمين لحضور القمة العربية في الرياض 11 الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -- تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي ستعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.
حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد. (النهاية)
ت م
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