استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 7 - 11 (كونا) -- استشهد شابان فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح بعد مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي وقعت فجر اليوم الثلاثاء في الضفة الغربية لترتفع حصيلة شهداء الضفة إلى 163 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ان شابا استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (بيت عنان) شمال غرب (القدس).
وأوضحت مصادر محلية ان الشاب مصعب المطري (19 عاما) استشهد بعد اطلاق النار عليه من قوات الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري في بلدة (بيت عنان) مؤكدة في الوقت ذاته إصابة شاب اخر تم اعتقاله وهو جريح.
وأعلن المستشفى الأهلي في مدينة (الخليل) استشهاد الشاب سعد الفروخ (24 عاما) وإصابة شابين آخرين احدهما جراحه خطيرة في مواجهات اندلعت في بلدة (سعير) جنوب الضفة الغربية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية انه باستشهاد الشابين المطري والفروخ فإن عدد الفلسطينيين الذين قضوا برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري يرتفع الى 371 بينهم 163 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)
ن ق/ م ح ب
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