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استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

11/7/2023 4:38:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 7 - 11 (كونا) -- استشهد شابان فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح بعد مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي وقعت فجر اليوم الثلاثاء في الضفة الغربية لترتفع حصيلة شهداء الضفة إلى 163 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ان شابا استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (بيت عنان) شمال غرب (القدس).
وأوضحت مصادر محلية ان الشاب مصعب المطري (19 عاما) استشهد بعد اطلاق النار عليه من قوات الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري في بلدة (بيت عنان) مؤكدة في الوقت ذاته إصابة شاب اخر تم اعتقاله وهو جريح.
وأعلن المستشفى الأهلي في مدينة (الخليل) استشهاد الشاب سعد الفروخ (24 عاما) وإصابة شابين آخرين احدهما جراحه خطيرة في مواجهات اندلعت في بلدة (سعير) جنوب الضفة الغربية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية انه باستشهاد الشابين المطري والفروخ فإن عدد الفلسطينيين الذين قضوا برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري يرتفع الى 371 بينهم 163 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)

ن ق/ م ح ب


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