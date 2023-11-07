40 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.30 دينار لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.30 و 35.60 دينار على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، اليوم، عند 1964 دولارا للأونصة الواحدة.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

07/11/2023 12:23:48

