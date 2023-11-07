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افتتاح مركز أردني ألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين في ألمانيا

11/7/2023 4:37:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- افتتحت وزيرة العمل ناديا الروابدة، بحضور الوزيرة الفدرالية لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفنيا شولتزى، اليوم الثلاثاء، المركز الأردني الألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين الراغبين بالعمل في ألمانيا.
وقالت الروابدة، إن افتتاح المركز جاء بتوجيهات ملكية سامية للحكومة، بعد زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، التي قام بها أخيرا إلى برلين، مبينة أن المركز يمهد الطريق أمام العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة لدخول سوق العمل الألماني وفقا للتخصصات التي يطلبها، من خلال توفير المعلومات والمشورة وفرص التدريب المتاحة لهذه العمالة.
وأكدت أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل، حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية على صعيد تطوير منظومة التدريب المهني والتقني في الأردن، وعلى صعيد التعاون لتشغيل الكفاءات الأردنية في ألمانيا.
بدورها ، قالت شولتزى، إن إنشاء المركز يعتبر خطوة أولى بهدف توفير فرص عمل للعمالة الأردنية المدربة والماهرة وتوفير عمالة ماهرة لسوق العمل الألماني.
وأكدت أن الأردن وألمانيا يعملان معا للاستفادة من الكفاءات الأردنية في سوق العمل الألماني، لتبادل الخبرات في جميع قطاعات العمل.
--(بترا)
ع ف/أ م / س س
07/11/2023 12:05:43

MENAFN07112023000117011021ID1107384033

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