رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري اليمن وتشيلي لدى المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 7 تشرين الثاني (بترا) – التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، السفير اليمني في عمّان جلال إبراهيم فقيره، وبحث معه أوجه تعزيز العلاقات الأخوية وآخر التطورات في اليمن الشقيق، والأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأكد الفايز، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يدعم ويساند اليمن الشقيق من أجل عودة الأمن والاستقرار له والحفاظ على وحدة أراضيه وشعبه، وإنهاء معاناة شعبه.

وجدد تأكيد وقوف الأردن إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وقيادته الشرعية، بهدف الوصول إلى حلول سياسية تنهي الأزمة اليمنية والنزاعات فيها، منوهًا إلى أهمية توحيد الجهود العربية لوقف حرب الإبادة، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره ثمن السفير اليمني مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، المساندة والداعمة لليمن، ووقوفه المستمر إلى جانب الشعب اليمني، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير التعاون مع الأردن الشقيق بمختلف المجالات.

كما ثمن الجهود الكبيرة، التي يبذلها جلالته من أجل وحدة الصف العربي والدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما التقى رئيس مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية تشيلي لدى المملكة خورخه تاغله، وبحث معه أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأكد الفايز، عمق علاقات البلدين الصديقين، القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، داعيًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وإزالة أية معيقات تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية.







وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي سافر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، مثمنًا مواقف تشيلي الداعمة للقضايا العربية العادلة.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف جرائم الحرب والمجازر، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومضى قائلًا: "لا يجوز أن تواصل إسرائيل خروجها على القانون الدولي دون أن تخضع للمساءلة والمحاسبة".

من جانبه ثمن السفير التشيلي الدور المحوري الكبير، الذي يقوم به جلالته من أجل إحلال السلام في المنقطة وعودة الأمن والاستقرار لها، مشيرًا إلى أن جهود جلالته الكبيرة تحظى بتقدير الجميع.

--(بترا)

م ش/أ م / س س

07/11/2023 11:59:32